Джордж Расселл прокомментировал первую победу в карьере

Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл прокомментировал победу в гонке Гран-при Бразилии, которая состоялась сегодня, 13 ноября, в Сан-Паулу. Победа стала для 24-летнего гонщика дебютной в карьере.

«Непередаваемые ощущения. Огромное спасибо команде за то, что сделала это возможным. Гонка получилась тяжёлой, но я чувствовал, что контролирую ситуацию. Льюис был супербыстр, и когда я увидел сейфти-кар, то подумал, что концовка будет очень трудной. Льюис оказывал огромное давление.

Сезон проходил непросто, были и взлёты, и падения, и я невероятно счастлив одержать в итоге победу. Честно, нет слов. Сейчас накатывают воспоминания — как с мамой и папой ездил на картинговые соревнования», — сказал британец после гонки.