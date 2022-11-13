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Джордж Расселл прокомментировал первую победу в карьере

Джордж Расселл прокомментировал первую победу в карьере
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Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл прокомментировал победу в гонке Гран-при Бразилии, которая состоялась сегодня, 13 ноября, в Сан-Паулу. Победа стала для 24-летнего гонщика дебютной в карьере.

«Непередаваемые ощущения. Огромное спасибо команде за то, что сделала это возможным. Гонка получилась тяжёлой, но я чувствовал, что контролирую ситуацию. Льюис был супербыстр, и когда я увидел сейфти-кар, то подумал, что концовка будет очень трудной. Льюис оказывал огромное давление.

Сезон проходил непросто, были и взлёты, и падения, и я невероятно счастлив одержать в итоге победу. Честно, нет слов. Сейчас накатывают воспоминания — как с мамой и папой ездил на картинговые соревнования», — сказал британец после гонки.

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