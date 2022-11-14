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Перес: не имею представления, почему Макс меня не пропустил — спросите у него

Перес: не имею представления, почему Макс меня не пропустил — спросите у него
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес высказался по поводу ситуации, возникшей на финише Гран-при Бразилии.

Напомним, напарник Переса Макс Ферстаппен отказался пропускать мексиканца, несмотря на приказ команды.

«Мне сказали пропустить его и что я верну себе свою позицию. Я не знаю, какие сложности возникли с его стороны. Понятия не имею, может быть, вам стоит спросить его об этом. Мне нечего сказать.

После всего, что я для него сделал, это немного разочаровывает, если честно. Я действительно удивлён.

В этот уикенд нам определённо не хватало скорости, так что я надеюсь, что в Абу-Даби мы вернёмся к своей обычной форме», — приводит слова Переса Sky Sports.

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