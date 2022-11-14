«А потом он изменил жене». Мать Ферстаппена — о якобы намеренной аварии Переса в Монако

Софи Кумпен, мать двукратного чемпиона мира пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, оставила сообщение в социальных сетях, касающееся его напарника, мексиканца Серхио Переса.
Соответствующий пост был опубликован на Reddit. Как написал пользователь под ником xScottieHD, Кумпен ответила одному из комментаторов в социальной сети по поводу слухов о том, что мексиканец специально разбил машину в квалификации Гран-при Монако, чтобы оказаться на стартовой решётке впереди Макса.
«А затем вечером он изменил своей жене», — написала Кумпен.
Сообщается, что в настоящий момент этот комментарий удалён.
Напомним, после Гран-при Монако в социальных сетях были опубликованы видеозаписи, на которых Перес предстал в состоянии алкогольного опьянения. На одной из видеозаписей Перес и вовсе оказался в компании неизвестной девушки, которая обняла его и поцеловала в щёку.
Накануне в гонке Гран-при Бразилии Ферстаппен отказался возвращать позицию Пересу перед финишем, сославшись на личные причины. Голландские журналисты сообщили, что дело в аварии Переса в квалификации в Монако, которая якобы была нарочной.
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