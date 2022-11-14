Вольф прокомментировал расставание «Мерседеса» со скандальным криптоспонсором

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал расторжение спонсорского контракта с FTX на фоне банкротства этой криптовалютной биржи.



«Эта ситуация была очень неприятной. Мы рассмотрели FTX в качестве спонсора, потому что они были одними из самых надёжных, финансово устойчивых партнёров. И в итоге на ровном месте мы увидели, как криптокомпания фактически за неделю оказалась на коленях и ушла в никуда. Это показывает, насколько уязвимым остаётся этот сектор.



Эта область плохо регулируется, так что, думаю, это должно найти своё отражение в правилах, потому что много клиентов и партнёров, инвесторов просто не верили в то, что подобное может случиться», — приводит слова Тото Вольфа The Hindu.



Из-за слухов о неблагополучном финансовом положении криптобиржи FTX пользователи массово начали снимать средства со своих счетов. Всего со счетов платформы было снято порядка $ 6 млрд.

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