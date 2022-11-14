«Команда всегда должна быть превыше всего». Хаккинен — о конфликте пилотов «Ред Булл»

Двукратный чемпион мира Мика Хаккинен прокомментировал конфликт между пилотами «Ред Булл».
«Команда всегда должна быть превыше всего, и, если у вас с напарником есть соглашение о том, как вы должны работать вместе, лучше его придерживаться. Никто из нас не знает точных условий контракта Ферстаппена с «Ред Булл», но очевидно, что он первый пилот, взамен чего он принёс им два титула. Тем не менее Серхио время от времени здорово помогал Максу, они вместе выиграли Кубок конструкторов в этом году, так что было бы приятно увидеть, как Макс поможет Серхио финишировать вторым в чемпионате. Особенно сейчас, когда Серхио и Леклер находятся в абсолютно равных условиях.
Я видел, что Кристиан Хорнер подтвердил, что они обсудили ситуацию, обменялись рукопожатиями и сосредоточились на том, чтобы помочь Серхио закончить сезон на втором месте в чемпионате, так что будет интересно посмотреть на то, что в итоге произойдёт. Борьба за второе место в обоих зачётах продолжается, «Феррари» захочет победить «Мерседес», а Шарль — Серхио, так что ставки перед заключительной гонкой сезона по-прежнему высоки», — приводит слова Мики Хаккинена ESPN.
- 15 ноября 2022
-
00:01
- 14 ноября 2022
-
23:57
-
22:56
-
22:51
-
21:59
-
21:50
-
20:57
-
20:22
-
20:09
-
19:59
-
18:49
-
18:46
-
17:27
-
17:02
-
16:28
-
16:15
-
16:03
-
15:30
-
15:00
-
14:53
-
14:25
-
14:00
-
13:47
-
13:41
-
13:28
-
13:21
-
13:10
-
13:08
-
12:31
-
12:09
-
11:48
-
11:18
-
11:16
-
11:03
-
10:26