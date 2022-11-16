Боттас: сезон-2022 превзошёл мои ожидания

Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас поделился ожиданиями от Гран-при Абу-Даби.



«В Абу-Даби завершается сезон. Это был тяжёлый год, так что я рад, что скоро смогу отправиться в отпуск с семьёй и друзьями. Первый год в команде получился хорошим, в начале мы показали высокие результаты, но вторая половина сезона получилась более сложной, пусть в целом сезон и превзошёл ожидания. Я рад, что начал путь с этой командой. Я уверен в нашем будущем.



Очки, которые мы смогли заработать в предыдущих гонках, дают нам преимущество над ближайшими соперниками, но работу нужно завершить. Мы были быстры в Бразилии, так что в Абу-Даби мы отправляемся с определённым уровнем уверенности. Мне нравится трасса, на которой я два раза поднимался на подиум и побеждал в 2017 году. В этот раз у нас будет ещё одна возможность показать хороший результат, команда сделает всё, чтобы мы смогли закончить сезон на высокой ноте», — приводит слова Боттаса пресс-служба команды.

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