Хэмилтон: Феттель вернётся в Формулу-1

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон считает, что Себастьян Феттель вернётся в Формулу-1, несмотря на объявление о завершении карьеры по окончании нынешнего сезона.



«Я просто думаю, что большинство гонщиков возвращается. Может, и Себастьян тоже. Возможно, он вернётся. Мы видим, что и другие пилоты так делают. Да, я принимаю, что это его последняя гонка, но считаю, что он ещё вернётся», — приводит слова Хэмилтона Motorsport.



Четырёхкратный чемпион мира в составе «Ред Булл» Себастьян Феттель, сейчас выступающий за «Астон Мартин» объявил, что завершает профессиональную карьеру по окончании нынешнего сезона. Его место в команде займёт другой ветеран Формулы-1, Фернандо Алонсо.



Себастьян Феттель в нынешнем сезоне набрал 36 очков и располагается на 11-м месте в общем зачёте пилотов.

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