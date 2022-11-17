Хэмилтон: Феттель вернётся в Формулу-1

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон считает, что Себастьян Феттель вернётся в Формулу-1, несмотря на объявление о завершении карьеры по окончании нынешнего сезона.
«Я просто думаю, что большинство гонщиков возвращается. Может, и Себастьян тоже. Возможно, он вернётся. Мы видим, что и другие пилоты так делают. Да, я принимаю, что это его последняя гонка, но считаю, что он ещё вернётся», — приводит слова Хэмилтона Motorsport.
Четырёхкратный чемпион мира в составе «Ред Булл» Себастьян Феттель, сейчас выступающий за «Астон Мартин» объявил, что завершает профессиональную карьеру по окончании нынешнего сезона. Его место в команде займёт другой ветеран Формулы-1, Фернандо Алонсо.
Себастьян Феттель в нынешнем сезоне набрал 36 очков и располагается на 11-м месте в общем зачёте пилотов.
- 17 ноября 2022
-
17:37
-
17:31
-
17:05
-
16:31
-
16:30
-
16:30
-
16:04
-
15:50
-
15:46
-
15:35
-
15:32
-
14:54
-
14:42
-
14:20
-
14:05
-
13:47
-
13:08
-
12:40
-
12:19
-
12:08
-
11:48
-
11:43
-
11:09
-
10:40
-
10:26
-
10:19
-
09:59
-
09:41
-
08:51
-
08:46
-
08:38
-
08:34
-
08:22
-
08:09
-
00:55