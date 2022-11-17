«Феррари» показала постер со Шварцманом к тестам Формулы-1 в Абу-Даби

Команда Формулы-1 «Феррари» опубликовала в своих социальных сетях постер, посвящённый предстоящим тестам молодых пилотов в Абу-Даби. На постере, помимо боевых пилотов команды, присутствует российский гонщик Роберт Шварцман, выступающий под израильской лицензией.

Шварцман будет принимать участие в тестах молодых гонщиков во второй раз в карьере. Что касается Карлоса Сайнса и Шарля Леклера, то они выступят в шинных тестах «Пирелли», поделив между собой единственный тестовый день.

Фото: twitter.com/ScuderiaFerrari

Напомним, Шварцман примет участие в первой тренировке Гран-при Абу-Даби, заменив в составе команды Карлоса Сайнса. Для Шварцмана это будет уже второй опыт участия в официальных тренировках Формсулы-1 — ранее он выступал в пятничной тренировке Гран-при США, заменяя в составе команды Шарля Леклера.



В прошлом сезоне Роберт стал вице-чемпионом Формулы-2, уступив лишь Оскару Пиастри, который со следующего сезона будет боевым пилотом «Макларена».