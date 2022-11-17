«После Бразилии я бы не взял трубку». Штайнер — о возможности приглашения Риккардо

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался о том, размышляли ли в команде над приглашением в коллектив Даниэля Риккардо.



«Я общался с Риккардо ещё в самом начале, до того, как стало известно об его уходе из «Макларена». Связался с ним, чтобы понять, что Риккардо собирается делать в следующем году, но наш разговор никуда не продвинулся. Почему? Вам лучше спросить у него.



В последнее время он не разговаривал со мной. И, если честно, он не говорил со мной до сих пор. Но после того, как он выбил нас в прошлой гонке, ему лучше не подходить. Я больше не буду отвечать на его звонки», — приводит слова Гюнтера Штайнера The Race.



«Хаас» в четверг, 17 ноября, объявил о подписании соглашения с резервным пилотом «Астон Мартин» Нико Хюлькенбергом, который заменит в команде Мика Шумахера.



Шумахер, в свою очередь, как минимум на год покинет Формулу-1, но может стать резервным пилотом одной из команд. В частности, немецким гонщиком интересовался «Мерседес».