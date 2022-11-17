Феттель назвал самого талантливого гонщика, которого когда-либо встречал

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель назвал самого талантливого гонщика, с которым он когда-либо выступал.
«Думаю, самым талантливым от природы гонщиком, с которым я пересекался, был Райкконен. Это было видно как за рулём нашего болида, так и других гоночных машин. Думаю, если бы была гоночная серия, в которой пилоты бы каждый день меняли машины, Кими уже дней через 10 начал обгонять всех на круг. Он талантлив от природы и ему не нужно много времени, чтобы адаптироваться к болиду.
Дайте ему руль, а всё остальное он сделает. Иногда казалось, что это просто нечестно. Тебе нужно время, чтобы привыкнуть к машине, трассе, условиям. А Кими просто садился за руль.
Среди всех напарников лучшие отношения у меня были с Кими. Никто ни с кем не спорил. Если мы сталкивались, то просто обсуждали это, разбирались в ситуации и иногда просто вместе смеялись над этим. Никто из нас не пытался дестабилизировать ситуацию или испортить отношения. У нас с первого дня было взаимное уважение. С другими пилотами можно было поздороваться, пожать руки, но было видно, что человек находится где-то не здесь. Кими в этом вопросе исключение», — приводит слова Феттеля F1i.
- 17 ноября 2022
-
21:56
-
21:50
-
20:48
-
20:42
-
19:58
-
19:51
-
18:57
-
18:49
-
17:52
-
17:37
-
17:31
-
17:05
-
16:31
-
16:30
-
16:30
-
16:04
-
15:50
-
15:46
-
15:35
-
15:32
-
14:54
-
14:42
-
14:20
-
14:05
-
13:47
-
13:08
-
12:40
-
12:19
-
12:08
-
11:48
-
11:43
-
11:09
-
10:40
-
10:26
-
10:19