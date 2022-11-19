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Хэмилтон избежал штрафа за обгон под красными флагами

Хэмилтон избежал штрафа за обгон под красными флагами
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Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон избежал наказания за обгон под красными флагами во время третьей тренировки Гран-при Абу-Даби.

После завершения свободной практики стюарды разобрали инцидент с обгоном Кевина Магнуссена под красными флагами. Согласно официальному документу ФИА, были проверены данные телеметрии Хэмилтона. В итоге выяснилось, что Льюис Хэмилтон поднял ногу с педали газа сразу, как загорелся красный свет. При этом разница в скорости между машинами Хэмилтона и Магнуссена составляла 162 км/ч, и в связи с этим пилот «Мерседеса» не мог избежать обгона.

Также во внимание был принят похожий инцидент с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном на Гран-при Нидерландов в сезоне-2021, где он также не получил наказания.

На третьей тренировке Гран-при Абу-Даби Льюис Хэмилтон показал третий результат, уступив лишь Максу Ферстаппену и Серхио Пересу.

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