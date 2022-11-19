«Пришлось поволноваться». Ферстаппен прокомментировал победу в квалификации ГП Абу-Даби

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал завоевание поул-позишен в квалификации Гран-при Абу-Даби Формулы-1.
«Квалификация прошла неровно. В первом сегменте всё было хорошо, но во втором не удавалось заставить шины работать. К третьему всё вернулось в норму, но пришлось поволноваться.
Круг получился достаточно хорошим — это приятно, но главное, что обе наши машины на первом ряду — и для нас это наилучшая возможность добиться цели: занять первое и второе места в чемпионате. Думаю, завтра нас ждёт хорошая битва, но уверен, что нашей команде по плечу добиться поставленной цели», — заявил голландец после квалификации.
Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Квалификация
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:23.824
2. Серхио Перес («Ред Булл») +0.228
3. Шарль Леклер («Феррари») +0.268
4. Карлос Сайнс («Феррари») +0.418
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.684
6. Джордж Расселл («Мерседес») +0.687
7. Ландо Норрис («Макларен») +0.945
8. Эстебан Окон («Альпин») +1.006
9. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1.137
10. Даниэль Риккардо («Макларен») +1.221
Не прошли в третий сегмент
11. Фернандо Алонсо («Альпин») — 1:25.096
12. Юки Цунода («Альфа Таури») — 1:25.219
13. Мик Шумахер («Хаас») — 1:25.225
14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:25.359
15. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 1:25.408
Не прошли во второй сегмент
16. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1:25.834
17. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 1:25.859
18. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 1:25.892
19. Александер Албон («Уильямс») — 1:26.028
20. Николас Латифи («Уильямс») — 1:26.054.
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