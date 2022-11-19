«Пришлось поволноваться». Ферстаппен прокомментировал победу в квалификации ГП Абу-Даби

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал завоевание поул-позишен в квалификации Гран-при Абу-Даби Формулы-1.



«Квалификация прошла неровно. В первом сегменте всё было хорошо, но во втором не удавалось заставить шины работать. К третьему всё вернулось в норму, но пришлось поволноваться.



Круг получился достаточно хорошим — это приятно, но главное, что обе наши машины на первом ряду — и для нас это наилучшая возможность добиться цели: занять первое и второе места в чемпионате. Думаю, завтра нас ждёт хорошая битва, но уверен, что нашей команде по плечу добиться поставленной цели», — заявил голландец после квалификации.

Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Квалификация



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:23.824

2. Серхио Перес («Ред Булл») +0.228

3. Шарль Леклер («Феррари») +0.268

4. Карлос Сайнс («Феррари») +0.418

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0.684

6. Джордж Расселл («Мерседес») +0.687

7. Ландо Норрис («Макларен») +0.945

8. Эстебан Окон («Альпин») +1.006

9. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1.137

10. Даниэль Риккардо («Макларен») +1.221



Не прошли в третий сегмент

11. Фернандо Алонсо («Альпин») — 1:25.096

12. Юки Цунода («Альфа Таури») — 1:25.219

13. Мик Шумахер («Хаас») — 1:25.225

14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:25.359

15. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 1:25.408



Не прошли во второй сегмент

16. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1:25.834

17. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 1:25.859

18. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 1:25.892

19. Александер Албон («Уильямс») — 1:26.028

20. Николас Латифи («Уильямс») — 1:26.054.