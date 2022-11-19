Вольф: результат «Мерседеса» можно отправить в унитаз

Руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф критически оценил пятый и шестой результаты Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла в квалификации Гран-при Абу-Даби.
«Слышал, что сегодня Всемирный день туалета. Вот наш результат как раз можно отправить в унитаз. Мы не справились с работой, откатились назад, а они («Ред Булл» и «Феррари». — Прим. «Чемпионата») сделали шаг вперёд. Мы попробовали вариант с высокой прижимной силой, концепцию с высоким лобовым сопротивлением, чтобы получить хорошую машину в завтрашней гонке, но она была такой медленной на прямых — это ничего нам не дало.
Почему у обоих пилотов одинаковые варианты антикрыльев? Мы верим, что завтра так будет намного лучше. Чем выше прижимная сила, тем сильнее она бережёт покрышки. Посмотрим», — приводит слова Вольфа GPFans.
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