Хэмилтон: с нетерпением жду конца дня, когда в последний раз буду управлять этой машиной!

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал пятый результат в квалификации Гран-при Абу-Даби с отставанием в семь десятых от Макса Ферстаппена.



«Определённо, я не ожидал столь большого отставания, но мы проигрываем на прямых шесть десятых. Это немного напомнило мне некоторые прошлые гонки до Остина. И снова вернулось дельфинирование, так что непросто.



Нам нужно построить более эффективную машину на 2023 год. Думаю, каждый в команде знает, в чём проблемы, и я уверен, они не собираются построить автомобиль с такими же характеристиками. С нетерпением жду конца вторника, когда я в последний раз буду управлять этой машиной (во вторник пройдут постсезонные тесты Формулы-1. — Прим. «Чемпионата»). Больше не планирую когда-либо садиться за её руль. Это точно не будет одна из машин, которую я запрошу себе в рамках своего контракта!» — приводит слова Хэмилтона GPFans.