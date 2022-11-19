В Формуле-1 устроили пробежку по трассе в Абу-Даби в честь Себастьяна Феттеля. Фото

Формула-1 устроила пробежку в честь завершающего карьеру четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля.
Среди пилотов в импровизированном марафоне, дистанция которого составила чуть более пяти километров (один круг по трассе в Абу-Даби), приняли участие Мик Шумахер из «Хааса» и Шарль Леклер из «Феррари». Помимо них, в забеге принял участие и исполнительный директор Формулы-1 Стефано Доменикали.
Фото: twitter.com/AstonMartinF1
Фото: twitter.com/AstonMartinF1
Фото: twitter.com/AstonMartinF1
Четырёхкратный чемпион мира в составе «Ред Булл» Себастьян Феттель, сейчас выступающий за «Астон Мартин», объявил, что завершает профессиональную карьеру по окончании нынешнего сезона. Его место в команде займёт другой ветеран Формулы-1, Фернандо Алонсо.
Себастьян Феттель в нынешнем сезоне набрал 36 очков и располагается на 11-м месте в общем зачёте пилотов.
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