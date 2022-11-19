Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В Формуле-1 устроили пробежку по трассе в Абу-Даби в честь Себастьяна Феттеля. Фото

В Формуле-1 устроили пробежку по трассе в Абу-Даби в честь Себастьяна Феттеля. Фото
Комментарии

Формула-1 устроила пробежку в честь завершающего карьеру четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля.

Среди пилотов в импровизированном марафоне, дистанция которого составила чуть более пяти километров (один круг по трассе в Абу-Даби), приняли участие Мик Шумахер из «Хааса» и Шарль Леклер из «Феррари». Помимо них, в забеге принял участие и исполнительный директор Формулы-1 Стефано Доменикали.

Фото: twitter.com/AstonMartinF1

Фото: twitter.com/AstonMartinF1

Фото: twitter.com/AstonMartinF1

Четырёхкратный чемпион мира в составе «Ред Булл» Себастьян Феттель, сейчас выступающий за «Астон Мартин», объявил, что завершает профессиональную карьеру по окончании нынешнего сезона. Его место в команде займёт другой ветеран Формулы-1, Фернандо Алонсо.

Себастьян Феттель в нынешнем сезоне набрал 36 очков и располагается на 11-м месте в общем зачёте пилотов.

Новость по теме
Феттель подвёл итоги последней квалификации в карьере в Формуле-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022