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«Форд» может стать новым мотористом «Ред Булл» в 2026 году

«Форд» может стать новым мотористом «Ред Булл» в 2026 году
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Новым мотористом «Ред Булл» с 2026 года может стать компания «Форд», сообщает Auto Motor und Sport. Сейчас австрийцы сотрудничают с «Хондой», и текущее соглашение действует до конца 2025 года.

Предполагалось, что «Хонда» останется партнёром «Ред Булл» после того, как сорвались переговоры с «Порше». Однако спортивный консультант австрийцев Хельмут Марко дал понять, что есть и другие компании, готовые поставлять силовые установки для «Ред Булл». По информации источника, речь идёт именно о «Форде».

При этом «Хонда» не отказывается от идеи работать в Формуле-1. Компания готова заключить партнёрское соглашение с другой командой. О том, с кем может быть заключено новое соглашение «Хонды», не сообщается.

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