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Шарль Леклер стал вице-чемпионом мира по итогам сезона-2022 Формулы-1

Шарль Леклер стал вице-чемпионом мира по итогам сезона-2022 Формулы-1
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Финиш на втором месте в гонке Гран-при Абу-Даби Формулы-1 позволил гонщику «Феррари» Шарлю Леклеру стать вице-чемпионом по итогам сезона-2022. Перед Гран-при Абу-Даби Леклер имел равное число очков с представителем «Ред Булл» Серхио Пересом. Мексиканец финишировал в Абу-Даби третьим сразу за Леклером и, таким образом, уступил Шарлю в общем зачёте три очка.

Формула-1. Сезон-2022. Личный зачёт.

1. Макс Ферстаппен — 454 очка
2. Шарль Леклер — 308 очков
3. Серхио Перес — 305 очков
4. Джордж Расселл — 275 очков
5. Карлос Сайнс-младший — 246 очков
6. Льюис Хэмилтон — 240 очков
7. Ландо Норрис — 122 очка
8. Эстебан Окон — 92 очка
9. Фернандо Алонсо — 81 очко
10. Валттери Боттас — 49 очков.

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