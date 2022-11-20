Шарль Леклер стал вице-чемпионом мира по итогам сезона-2022 Формулы-1

Финиш на втором месте в гонке Гран-при Абу-Даби Формулы-1 позволил гонщику «Феррари» Шарлю Леклеру стать вице-чемпионом по итогам сезона-2022. Перед Гран-при Абу-Даби Леклер имел равное число очков с представителем «Ред Булл» Серхио Пересом. Мексиканец финишировал в Абу-Даби третьим сразу за Леклером и, таким образом, уступил Шарлю в общем зачёте три очка.



Формула-1. Сезон-2022. Личный зачёт.



1. Макс Ферстаппен — 454 очка

2. Шарль Леклер — 308 очков

3. Серхио Перес — 305 очков

4. Джордж Расселл — 275 очков

5. Карлос Сайнс-младший — 246 очков

6. Льюис Хэмилтон — 240 очков

7. Ландо Норрис — 122 очка

8. Эстебан Окон — 92 очка

9. Фернандо Алонсо — 81 очко

10. Валттери Боттас — 49 очков.