Себастьян Феттель прокомментировал финиш в очках в своей последней гонке в карьере

Четырёхкратный победитель чемпионата Формулы-1 и пилот «Астон Мартин» немец Себастьян Феттель прокомментировал выступление в гонке Гран-при Абу-Даби, которая состоялась сегодня, 20 ноября, а также высказался об окончании карьеры. Напомним, Феттель финишировал десятым.

«Хотелось сегодня набрать побольше очков, но я наслаждался гонкой. Подготовка была необычной, но, когда светофор погас, всё стало нормально. Жаль, что не удалось подняться выше в Кубке конструкторов, но мы боролись. Да, мы решили задержаться на трассе, и в итоге шины поплыли. Зато у меня получилась отличная борьба с Даниэлем Риккардо на последних кругах.

Честно, не знаю, что ещё сказать после такого уикенда — я почти пуст. Для меня это был очень важный период в жизни, и большая привилегия получить то, что получил я. За это время я многому научился. Очевидно, есть более важные вещи, чем просто кататься по кругу, но мы это любим. Спасибо всем за поддержку, за сообщения. Буду скучать. Моя карьера была абсолютным удовольствием», – сказал пилот после гонки.