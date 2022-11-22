Росберг: сложно понять, что случилось с Риккардо

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг поделился мнением о Даниэле Риккардо.
«Думаю, у Даниэля было не так возможностей выбрать, что делать в следующем году. Да, конечно, у этого есть свой потенциал, но это точно не то, ради чего он выступал и не то, где он хотел оказаться. ОН бы хотел выступать, сражаясь за очки, подиумы и победы. Сложно сказать, что случилось. Два года назад его называли следующим чемпионом мира, он был невероятно популярен. И то, что происходит сейчас — это тяжело. Сложно понять, почему он столкнулся с такими проблемами.
Он — тот, кто смог победить Себастьяна Феттеля на такой же машине. Сейчас он возвращается в «Ред Булл». Он прекрасный пилот, но по-прежнему сложно понять, почему он последние два года на двух разных машинах не смог показать результат. Я желаю ему перезагрузить за этот год перерыва, и кто знает, может быть он получит свой шанс на возвращение", — сказал нико Росберг в эфире Sky Sports.
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