В «Альпин» заявили, что состав Окон — Гасли лучше, чем Окон — Пиастри
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Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр выразил мнение, что состав команды в следующем сезоне из Эстебана Окона и Пьера Гасли лучше, чем если бы вместо Гасли в гоночном коллективе оказался Оскар Пиастри. Напомним, Пиастри принял решение выступать за «Макларен».
«Я счастлив, потому что наш состав с Эстебаном и Пьером лучше, чем был бы, если бы мы выиграли дело с [Пиастри].
Был бы состав с Фернандо Алонсо и Оконом ещё лучше? Хороший вопрос. В этом году у нас был отличный состав гонщиков, Фернандо проделал потрясающую работу, и он по-прежнему сверхбыстр. Я доволен составом, но спросите меня в следующем году, и я отвечу», — приводит слова Зафнауэра AS.
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