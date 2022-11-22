Марко дал категоричный ответ по возможному возобновлению переговоров с «Порше»

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко дал понять, что австрийская команда не станет возобновлять переговоры с немецким автопроизводителем «Порше».

«Будут ли возобновлены переговоры с «Порше» при новом руководстве? Нет. Но [в ближайшее время] я лечу в Японию для переговоров с «Хондой», — приводит слова Хельмута издание Laola1.at.



Напомним, несколько месяцев назад в «Порше» сообщили о срыве сделки с «Ред Булл» на фоне непреодолимых разногласий. При этом говорилось, что немецкая компания пытается договориться с другими гоночными коллективами. Кроме того, представители «Порше» заявляли, что, несмотря на срыв сделки с австрийской командой, рассчитывают войти в Формулу-1 в 2026 году.

Кепку Макса Ферстаппена сжигают: