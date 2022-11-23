«Я вернусь». Хэмилтон прокомментировал завершение сезона-2022

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон уверен, что в следующем сезоне ему удастся выступить сильнее.



«Я практически уверен, что скажу это от имени всех нас. Очень рад, что этот сезон подошёл к концу. Я не буду скучать по нему. Тем не менее, мне хотелось бы поблагодарить свою команду за тяжёлую работу в этом году. Несмотря на все неудачи, мы продолжали двигаться вперёд и многому научились, что позволит нам вернуться на вершину в следующем году. Не сомневаюсь, что мы вернёмся лучше. Мы вернёмся. Я вернусь», — написал Хэмилтон на своей странице в социальной сети.



В прошедшем сезоне Льюис Хэмилтон занял шестое место в общем зачёте пилотов, набрав 240 очков. Британский гонщик в 2022 году не выиграл ни одного поула и ни одной гонки.

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