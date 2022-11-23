Мик Шумахер узнал об увольнении из «Хааса» в холле отеля

Немец Мик Шумахер, оставшийся без места боевого пилота Формулы-1 на сезон-2023, узнал об увольнении из команды «Хаас» в холле отеля, поскольку между командой и пилотом не было переговоров о продлении контракта, сообщает издание Bild.

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер встретил Мика в холле отеля в неделю Гран-при Абу-Даби и сообщил ему, что его сотрудничество с командой окончено.

Однако сообщается, что Шумахер узнал о решении руководства раньше – о нём ему сообщил спортивный директор «Феррари» Лоран Мекис. Официально же «Хаас» объявил об уходе Шумахера уже тогда, когда Нико Хюлькенберг подписал контракт.

Ранее дядя Мика, Ральф Шумахер, дал ему совет после ухода из «Хааса».

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