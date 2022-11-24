Мик Шумахер: когда-то отец перешёл в «Мерседес», не вижу причин, почему не сделать так же
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Немецкий пилот Мик Шумахер, в прошлом сезоне выступавший за американскую команду Формулы-1 «Хаас», высказался о возможности стать резервным гонщиком «Мерседеса» в 2023 году.
«Я показал свою скорость в прошедшем сезоне и знаю, что многие люди были довольны, отмечали мой прогресс. Так что я рассчитываю на переговоры со многими командами. Когда-то мой отец после «Феррари» перешёл в «Мерседес», и я не вижу причин, почему не могу поступить так же.
Время ещё есть, я рассматриваю все возможные варианты, чтобы затем принять правильное решение. Мне приятно слышать об интересе «Мерседеса» и слова Тото Вольфа», — приводит слова Шумахера Racefans.
«Хаас» по итогам прошедшего сезона принял решение заменить Мика Шумахера на Нико Хюлькенберга.
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