Сарджент: вздохнул с облегчением, когда сезон в Формуле-2 закончился

Новый боевой пилот «Уильямса» Логан Сарджент рассказал о своих эмоциях в концовке прошедшего сезона в Формуле-2.



Гонщик должен был попасть в пятёрку в общем зачёте пилотов Формулы-2, чтобы получить нужные баллы для суперлицензии и выступить в Формуле-1. Сарджент заменит Николаса Латифи.



«Я не был в курсе дел до гонки в Монце. После этого этапа переговоры стали более конкретными, я мог получить место в «Уильямсе». Разумеется, если получу суперлицензию. Думаю, мне сказали об этом заранее, чтобы я подготовился к последнему этапу Формулы-2. Должен признаться, я вздохнул с облегчением, когда сезон завершился. Спал груз ответственности. Всё получилось не очень напряжённо, мне удалось успокоиться», — приводит слова Сарджента F1i.

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