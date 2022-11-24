Браун: ожидаю, что Пиастри сможет бросить вызов Норрису

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун дал комментарий по поводу пилотов своей команды Ландо Норриса и Оскара Пиастри.
«Ландо — один из самых быстрых гонщиков на стартовой решётке, и я ожидаю, что они с Оскаром будут бороться. Я ожидаю, что у Оскара будет несколько возможностей обойти его, и наоборот. Это то, чего вы хотите, — два гонщика вашей команды соревнуются друг с другом.
У меня нет никаких завышенных ожиданий или установок для Пиастри. Ландо так быстр, как никто в Формуле-1, и в соответствующем болиде он бы выигрывал гонки. Думаю, с этим согласится каждый. Так что у Оскара будет партнёр по команде, который является одним из самых быстрых гонщиков в мире. Но я ожидаю, что со временем Оскар сможет бросить вызов Ландо», — приводит слова Брауна BBC.
Мощный скандал в Ф-1: гонщик сбегает от вырастившей его команды:
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