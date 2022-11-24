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Ферстаппен: у нас с Пересом хорошие отношения

Ферстаппен: у нас с Пересом хорошие отношения
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о своих взаимоотношениях с Серхио Пересом.

«У нас хорошие отношения, абсолютно. Ситуация в Монако? Я думаю, что если бы я попробовал объяснить это, то люди всё равно не поняли бы этого. Люди не не видят, что происходит за кулисами в течение всего сезона. Почему-то люди думают, что я не командный игрок.

Хейт в соцсетях? Если люди с чем-то не согласны, то это нормально. Но если они идут к моей семье, то это становится проблемой. Я легко могу пережить то, что люди злятся на меня или не понимают что-то, но когда они идут к моей сестре, матери или девушке, пишут сообщения с угрозами, то, думаю, это заходит слишком далеко», — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.

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