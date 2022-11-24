В феврале 2023 года выйдет документальный сериал о Марке Маркесе

Шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес на своём официальном сайте сообщил, что в ближайшее время выйдет документальный сериал о нём.
Сериал под названием Marc Márquez: All In выйдет в феврале 2023 года. Сюжет документального шоу будет сосредоточен на трудном возвращении пилота «Хонды» к гонкам после травм.
Напомним, Маркес получил перелом плеча в первой гонке сезона-2020, из-за чего пропустил оставшиеся гонки сезона, начало и конец 2021-го и значительную часть сезона-2022. Испанец перенёс четыре операции из-за травмы.
Кроме того, в 2022 году Марк получил серьёзные травмы и сотрясение мозга после своего падения, произошедшего во время разминки в преддверии гонки Гран-при Индонезии. Он потерял управление на скорости приблизительно 190 км/ч, после чего упал и ударился головой.
Несмотря на все злоключения, спортсмен смог одержать три победы в 2021 году.
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