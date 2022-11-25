Зафнауэр — о завершившемся сезоне Формулы-1: у «Альпин» должно было быть больше очков
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Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр поделился мнением об итогах сезона для команды. Напомним, гоночный коллектив по его итогам занял четвёртое место в Кубке конструкторов, набрав 173 очка.
«Я думаю, что четвёртое место — это то, чего мы заслуживаем. А вообще у нас должно было быть на несколько очков больше — по ходу сезона мы столкнулись с некоторыми проблемами с надёжностью. С нетерпением жду следующего года, когда они будут в прошлом.
В следующем году у нас должна быть более надёжная трансмиссия, хотя некоторые из проблем, которые у нас существовали, были связаны и кое с чем другим», — приводит слова Зафнауэра издание Racingnews365.
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