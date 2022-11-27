Алонсо: девушкам нужно дать всё лучшее для занятий картингом

Двукратный чемпион мира, новый боевой пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поддержал решение Формулы-1 запустить новую женскую серию F1 Academy, целью которой является развитие и подготовка молодых девушек-пилотов к более высоким уровням соревнований, включая серию W.



«Я думаю, что это шаг вперёд, хорошая инициатива со стороны Формулы-1. Существуют разные варианты того, как девушек можно познакомить со спортом, но мы должны относиться к ним очень естественно с самого раннего возраста. Девочкам, у которых есть страсть к автоспорту, мы должны предоставить лучшие условия для занятий картингом», — приводит слова Алонсо Racingnews365.

Ранее на эту тему высказался пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

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