Ферстаппен: в начале сезона ни за что бы не поверил, что де Врис перейдёт в «Альфа Таури»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен дал комментарий по поводу перехода Ника де Вриса в состав «Альфа Таури».
«Если бы вы сказали мне это в начале года, я бы ни за что не поверил. Это очень приятно для Ника, он этого заслуживает. То, как он вышел на замену на этапе в Монце, впечатляет, он сделал это идеально», — приводит слова Ферстаппена GPblog.
Напомним, де Врис официально станет гонщиком «Альфа Таури» в сезоне-2023. Он заменит в составе команды француза Пьера Гасли, переходящего в «Альпин».
Де Врис дебютировал в Формуле-1 на Гран-при Италии 2022 года в составе команды «Уильямс», заменив на одну гонку Александера Албона. В дебютном Гран-при де Врис финишировал девятым, повторив лучший результат команды в сезоне.
«Мерседес» связал Ника де Вриса и «доставил» в «Альфа Таури»:
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