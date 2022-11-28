Команда Льюиса Хэмилтона стала чемпионом серии Extreme E

Команда X44 серии электрических внедорожников Extreme E, принадлежащая звёздному британскому пилоту Формулы-1 Льюису Хэмилтону, стала победителем чемпионата.
На последнем этапе в Уругвае пилоты команды, легендарный француз Себастьен Лёб и испанка Кристина Гутьеррес, финишировали третьими, и этого оказалось достаточно, чтобы обеспечить чемпионство.
Команда Хэмилтона всего на три очка превзошла команду Rosberg X Racing, принадлежащую ещё одному выходцу из «Королевских гонок» – немцу Нико Росбергу. Примечательно, что команда Росберга была лидером до последнего этапа.
Победителями этапа в Уругвае стали трёхкратный чемпион «Дакара» катарец Нассер Аль-Аттия и шведка Клара Андерссон, выступающие за команду ABT Cupra XT. Это их первая победа в серии Extreme E.
Льюис Хэмилтон гоняет по улицам японского города:
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