Команда Льюиса Хэмилтона стала чемпионом серии Extreme E

Команда X44 серии электрических внедорожников Extreme E, принадлежащая звёздному британскому пилоту Формулы-1 Льюису Хэмилтону, стала победителем чемпионата.

На последнем этапе в Уругвае пилоты команды, легендарный француз Себастьен Лёб и испанка Кристина Гутьеррес, финишировали третьими, и этого оказалось достаточно, чтобы обеспечить чемпионство.

Команда Хэмилтона всего на три очка превзошла команду Rosberg X Racing, принадлежащую ещё одному выходцу из «Королевских гонок» – немцу Нико Росбергу. Примечательно, что команда Росберга была лидером до последнего этапа.

Победителями этапа в Уругвае стали трёхкратный чемпион «Дакара» катарец Нассер Аль-Аттия и шведка Клара Андерссон, выступающие за команду ABT Cupra XT. Это их первая победа в серии Extreme E.

Льюис Хэмилтон гоняет по улицам японского города: