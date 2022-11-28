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Окон: хорошо, что Алонсо переходит в «Астон Мартин». Почти вся работа лежала на мне

Окон: хорошо, что Алонсо переходит в «Астон Мартин». Почти вся работа лежала на мне
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Пилот «Альпин» Эстебан Окон высказался по поводу перехода бывшего партнёра по команде Фернандо Алонсо в «Астон Мартин».

«Это правда, что я был разочарован тем, что он сказал в прессе, вынеся сор из избы. У нас не было никаких обсуждений по этому поводу. Но я сохраню уважение, которое испытываю к нему. Хорошо, что он переходит в «Астон Мартин», а мы пойдём разными путями. Честно говоря, работа на 98% лежала на мне и на 2% — на нём. Я был перегружен работой. Я занимался всеми разработками симулятора, маркетинговыми поездками», –приводит слова Окона Ouest-France.

Ранее в интернете появилась фотография, на которой показано, как Алонсо дебютировал за «Астон Мартин» на автомобиле без логотипов.

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Фернандо Алонсо дебютировал за «Астон Мартин» на машине без логотипов. Фото

Алонсо поучаствовал во флешмобе с жонглированием туалетной бумагой:

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