Окон: хорошо, что Алонсо переходит в «Астон Мартин». Почти вся работа лежала на мне

Пилот «Альпин» Эстебан Окон высказался по поводу перехода бывшего партнёра по команде Фернандо Алонсо в «Астон Мартин».
«Это правда, что я был разочарован тем, что он сказал в прессе, вынеся сор из избы. У нас не было никаких обсуждений по этому поводу. Но я сохраню уважение, которое испытываю к нему. Хорошо, что он переходит в «Астон Мартин», а мы пойдём разными путями. Честно говоря, работа на 98% лежала на мне и на 2% — на нём. Я был перегружен работой. Я занимался всеми разработками симулятора, маркетинговыми поездками», –приводит слова Окона Ouest-France.
Ранее в интернете появилась фотография, на которой показано, как Алонсо дебютировал за «Астон Мартин» на автомобиле без логотипов.
Алонсо поучаствовал во флешмобе с жонглированием туалетной бумагой:
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