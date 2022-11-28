Трасса Гран-при Саудовской Аравии была изменена ради улучшения видимости в поворотах

Организаторы Гран-при Саудовской Аравии сообщили об изменениях городской трассы в Джидде. Информацию об этом промоутеры предоставили в официальных социальных сетях трассы.



Самые большие изменения произошли в 22-м и 23-м поворотах, где были изменены положения ограждений и добавлены поребрики. Из-за изменений скорость на апексе снизится примерно на 50 км/ч.



Кроме того, были добавлены специальные шумовые полосы» в 3-м, 14-м, 19-м, 20-м и 21-м поворотах, а также изменён тип поребриков в 4-м, 8-м, 10-м, 11-м, 17-м и 23-м поворотах.

Фото: twitter.com/SaudiArabianGP

Фото: twitter.com/SaudiArabianGP

Ранее пилоты жаловались на плохую видимость в слепых поворотах, так что эти изменения призваны исправить сложившуюся ситуацию.



Гран-при Саудовской Аравии в следующем сезоне пройдёт 19 марта 2023 года.