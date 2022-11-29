Расселл: никогда не считал, что авария с Боттасом может стоить мне места в «Мерседесе»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился воспоминаниями о своей аварии с Валттери Боттасом на Гран-при Эмилии-Романьи в 2021 году.



«Проблема была в том, что я провёл в „Уильямсе“ два года и не набрал на тот момент ни одного очка. Команды, которые заканчивают сезон на восьмом, девятом или десятом месте редко набирают больше 10 очков за сезон. Так что, каждое очко важно для команды. В финансовом плане команда получает за девятое или восьмое место в Кубке конструкторов дополнительные десятки миллионов призовых.



Я в гонке, на 11-й позиции. И когда ты за рулём такой машины, ты должен ставить на кон всё. Вы не наберёте очков, если будете играть в Мистера Стабильность и будете консервативны. Мне даже в голову не пришло, тчо это был Валттери Боттас на „Мерседесе“. Это была возможность набрать очки для себя, для команды и я должен был пойти на это. Но именно в этот момент я летел боком по траве со скоростью более 300 км/ч.



В тот вечер я летел домой с Тото Вольфом. Он был расстроен ситуацией и очень зол, потому что это был первый сезон ограничения расходов и ущерб был огромным. Но, если честно, я не думал, что эта авария может стоить мне возможного места в „Мерседеса“, потому что я в тот момент был в лучшей позиции, чем должен был на „Уильямсе“, а Валттери — в худшей, чем должен был на „Мерседесе“. Так что я эгоистично мог использовать этот аргумент в свою пользу», — приводит слова Расселла PlanetF1.