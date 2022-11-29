Согласны ли вы с решением «Феррари» расстаться с Маттиа Бинотто?
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Сегодня, 29 ноября, итальянская команда Формулы-1 «Феррари» приняла отставку руководителя Маттиа Бинотто.
В связи с этим «Чемпионат» устраивает опрос среди своих читателей: «Согласны ли вы с решением «Феррари» расстаться с Маттиа Бинотто?»
Если опрос не грузится, его можно пройти по ссылке:
Согласны ли вы с решением «Феррари» расстаться с Маттиа Бинотто?
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