Согласны ли вы с решением «Феррари» расстаться с Маттиа Бинотто?

Сегодня, 29 ноября, итальянская команда Формулы-1 «Феррари» приняла отставку руководителя Маттиа Бинотто.

В связи с этим «Чемпионат» устраивает опрос среди своих читателей: «Согласны ли вы с решением «Феррари» расстаться с Маттиа Бинотто?»

Если опрос не грузится, его можно пройти по ссылке:

Согласны ли вы с решением «Феррари» расстаться с Маттиа Бинотто?