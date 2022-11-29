Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Пилот Формулы-1 Карлос Сайнс оценил шансы сборной Испании на ЧМ в Катаре

Пилот Формулы-1 Карлос Сайнс оценил шансы сборной Испании на ЧМ в Катаре
Комментарии

Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился мыслями о шансах своей страны на чемпионате мира по футболу в Катаре, который проходит в настоящий момент.

«Я думаю, что у нас хорошие шансы, потому что Испания всегда, с тех пор как мы выиграли чемпионат мира в 2010 году, играла хорошо. Мы всегда старались показывать хороший футбол. Думаю, у нас в команде очень много молодых талантов. Будет ли этого достаточно, чтобы выиграть чемпионат мира? Понятия не имею. Многое будет зависеть от кондиций игроков. Но мне нравятся наши шансы, и я буду поддерживать Испанию», — приводит слова Сайнса GPFans.

Карлос Сайнс показал, как он тренируется в сауне:

Ранее испанский футболист Сеск Фабрегас объяснил боксёру Саулю Альваресу, почему мексиканская футболка оказалась под ногами Лионеля Месси.

Новость по теме
Фабрегас объяснил Альваресу, почему мексиканская футболка оказалась под ногами Месси
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022