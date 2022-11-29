Пилот Формулы-1 Карлос Сайнс оценил шансы сборной Испании на ЧМ в Катаре

Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился мыслями о шансах своей страны на чемпионате мира по футболу в Катаре, который проходит в настоящий момент.
«Я думаю, что у нас хорошие шансы, потому что Испания всегда, с тех пор как мы выиграли чемпионат мира в 2010 году, играла хорошо. Мы всегда старались показывать хороший футбол. Думаю, у нас в команде очень много молодых талантов. Будет ли этого достаточно, чтобы выиграть чемпионат мира? Понятия не имею. Многое будет зависеть от кондиций игроков. Но мне нравятся наши шансы, и я буду поддерживать Испанию», — приводит слова Сайнса GPFans.
Карлос Сайнс показал, как он тренируется в сауне:
Ранее испанский футболист Сеск Фабрегас объяснил боксёру Саулю Альваресу, почему мексиканская футболка оказалась под ногами Лионеля Месси.
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