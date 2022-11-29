Коронел: то, что Ферстаппен продолжает прибавлять — поразительно
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Нидерландский гонщик и эксперт Том Коронел прокомментировал прогресс своего соотечественника, пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в минувшем сезоне.
«Поразительно то, что Макс прибавляет и сейчас. Я вижу это по его уверенности, по тому, как уверенно он прошёл весь пелотон в Спа. В Венгрии я ждал безумных обгонов по внешней траектории, но нет, Макс выждал момент и спокойно всех обошёл. Я вижу его рост. Знаю, что начнут говорить о предвзятом отношении, но я лишь говорю то, что вижу — он делает то, что не могут другие. Он установил рекорд всех времён, выиграв 15 гонок. Я не фанат Ферстаппена, я просто ему завидую!» — приводит слова Коронела RacingNews365.
В минувшем сезоне Макс Ферстаппен стал чемпионом во второй раз в карьере.
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