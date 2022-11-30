Гонщика Формулы-2 лишили прав за превышение скорости на дороге

Пилот Формулы-2 бельгиец Амаури Кордел лишён на полгода водительских прав за превышение скорости на дороге, сообщает издание HLN.

По информации издания, инцидент произошёл 1 декабря 2020 года в бельгийской коммуне Темсе, где Кордел на дороге, ограниченной в 50 км/ч, развил скорость в 179 км/ч. Гонщик был распознан по видеокамере.

Примечательно, что бельгиец уже становился предметом общественного обсуждения. В марте 2021 года в социальных сетях появилось видео, где он разогнался до 300 км/ч на общественном шоссе. Сам пилот и его адвокат все обвинения отрицают.

В минувшем сезоне 20-летний Кордел, выступающий за команду Van Amersfoort Racing, занял 17-е место. Победителем стал бразилец Фелипе Другович из MP Motorsport.