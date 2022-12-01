«Важно не то, что вы делаете на трассе». Норрис объяснил, почему Феттель является примером

Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис высказался о четырёхкратном победителе чемпионатов Формулы-1 немце Себастьяне Феттеле, завершившем карьеру по окончании сезона.

«Я считаю, что одна из важнейших вещей сегодня заключается не столько в том, что вы делаете на трассе, а то, что вы делаете за её пределами. Важно, и это касается многих направлений, влияние, которое мы способны оказывать на молодёжь, на новую аудиторию, появившуюся у Формулы-1.

Вероятно, я более застенчив, чем Себастьян, но я научусь. Речь идёт о том, чтобы говорить правду и отстаивать своё мнение. А не только о гонках», – приводит слова Норриса Sky Sports.

Ранее глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о перспективах Феттеля в качестве члена руководства одной из команд Ф-1.