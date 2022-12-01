Сайнс отреагировал на уход Бинотто из «Феррари»

Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал уход Маттиа Бинотто с поста руководителя итальянской команды.
Ранее «Феррари» официально объявила о том, что 31 декабря Бинотто покидает команду.
«Спасибо, Маттиа. Мне было приятно с вами поработать и двигаться вместе со всеми вперёд. Благодарю за прекрасные воспоминания и моменты, которые мы переживали на трассах и за их пределами. Желаю всего самого наилучшего в дальнейших начинаниях», — написал Сайнс на своей странице в социальной сети.
Сообщалось, что «Феррари» рассматривает на должность нового руководителя команды сразу несколько кандидатов. Итальянские медиа писали, что «Скудерия» рассматривала варианты с приглашением Росса Брауна, Кристиана Хорнера и Фредерика Вассёра. Вероятно, последний и возглавит команду в сезоне-2023.
- 1 декабря 2022
-
09:54
-
09:34
-
00:47
- 30 ноября 2022
-
23:51
-
22:29
-
21:49
-
20:20
-
19:39
-
18:33
-
17:42
-
16:40
-
16:33
-
15:45
-
14:59
-
14:46
-
14:25
-
14:18
-
14:06
-
13:42
-
13:23
-
12:21
-
11:43
-
10:55
-
10:36
-
09:42
-
00:50
- 29 ноября 2022
-
23:53
-
23:34
-
22:38
-
22:05
-
21:42
-
20:58
-
20:10
-
19:37
-
18:56