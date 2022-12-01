Сайнс отреагировал на уход Бинотто из «Феррари»

Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал уход Маттиа Бинотто с поста руководителя итальянской команды.



Ранее «Феррари» официально объявила о том, что 31 декабря Бинотто покидает команду.



«Спасибо, Маттиа. Мне было приятно с вами поработать и двигаться вместе со всеми вперёд. Благодарю за прекрасные воспоминания и моменты, которые мы переживали на трассах и за их пределами. Желаю всего самого наилучшего в дальнейших начинаниях», — написал Сайнс на своей странице в социальной сети.



Сообщалось, что «Феррари» рассматривает на должность нового руководителя команды сразу несколько кандидатов. Итальянские медиа писали, что «Скудерия» рассматривала варианты с приглашением Росса Брауна, Кристиана Хорнера и Фредерика Вассёра. Вероятно, последний и возглавит команду в сезоне-2023.

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