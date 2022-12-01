Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Сайнс отреагировал на уход Бинотто из «Феррари»

Сайнс отреагировал на уход Бинотто из «Феррари»
Комментарии

Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал уход Маттиа Бинотто с поста руководителя итальянской команды.

Ранее «Феррари» официально объявила о том, что 31 декабря Бинотто покидает команду.

«Спасибо, Маттиа. Мне было приятно с вами поработать и двигаться вместе со всеми вперёд. Благодарю за прекрасные воспоминания и моменты, которые мы переживали на трассах и за их пределами. Желаю всего самого наилучшего в дальнейших начинаниях», — написал Сайнс на своей странице в социальной сети.

Сообщалось, что «Феррари» рассматривает на должность нового руководителя команды сразу несколько кандидатов. Итальянские медиа писали, что «Скудерия» рассматривала варианты с приглашением Росса Брауна, Кристиана Хорнера и Фредерика Вассёра. Вероятно, последний и возглавит команду в сезоне-2023.

Новость по теме
Леклер отреагировал на уход Бинотто из «Феррари»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022