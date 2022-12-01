Глава «Хааса» высказался о возвращении Хюлькенберга в Ф-1, приведя в пример Алонсо

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер уверен, что Нико Хюлькенберг способен демонтировать высокий уровень, несмотря на простой в три года.



«Алонсо потребовалось полсезона, чтобы набрать темп? Он старше Нико на семь лет. Конечно, у Хюлькенберга уйдёт какое-то время, это было одной из главных проблем, когда мы принимали решение о подписании контракта. Нико не был боевым пилотом три года, но провёл две гонки и тесты в прошедшем сезоне. Беспокойство есть, но пока не попробуем — не узнаем. Риск будет в любом случае.



Сколько людей утверждали, что Алонсо не вернётся на свой уровень? Он всё ещё один из лучших. Почему Хюлькенберг не смог бы так же? Как я уже сказал, Нико моложе и я видел в нём огонь, он хотел вернуться», — рассказал Штайнер в подкасте Beyond the Grid.



Нико Хюлькенберг в новом сезоне заменит Мика Шумахера в «Хаасе».

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