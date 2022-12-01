«Ягуар» впервые в истории Формулы-Е будет использовать 2 машины с асимметричными ливреями

Команда «Ягуар» провела презентацию новых болидов и состава пилотов на сезон-2023 чемпионата Формулы-Е. Впервые в истории серии коллектив будет использовать машины с ассиметричными ливреями.
Фото: twitter.com/JaguarRacing
В составе пилотов коллектива изменений не произошло — гонщиками команды в новом сезоне будут британец Сэм Бёрд и новозеландец Митч Эванс, выступавшие в коллективе уже на протяжении двух сезонов.
Прошедший сезон команда «Ягуар» завершила на четвёртом месте в командном зачёте, набрав 231 очко. Победу в чемпионате отпраздновала команда «Мерседес», набравшая 319 очков. Для «Мерседеса» завершившийся сезонс тал последним в Формуле-Е — коллектив покинул серию.
Действующим чемпионом Формулы-Е в личном зачёте является Стоффель Вандорн.
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