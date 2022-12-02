«Финансовый пирог был бы ещё больше». Гонконгский миллиардер — о планах прийти в Формулу-1

Гонконгский миллиардер Кэлвин Ло рассказал о желании прийти в Формулу-1: либо с новой командой, либо приобрести уже выступающую в «Королевских гонках».

«Мы пока изучаем варианты, смотрим, в каком качестве я мог бы зайти в Формулу-1. Думаю, я недостаточно компетентен, чтобы руководить командой. Но, какое бы участие я ни принимал, я бы содействовал финансово. Сейчас существует много возможностей.

Кто бы ни пришёл в чемпионат, он должен сделать так, чтобы финансовый пирог стал ещё больше. Я понимаю нежелание нынешних команд [видеть новые]. Но если бы мы смогли каким-то образом сделать этот пирог немного больше, каждый мог бы извлечь выгоду. Вот тут и возникает вопрос – как этого добиться. Каким же образом я с командой могли бы объяснить нынешним гоночным коллективам, что наше участие, в любом качестве, увеличит аудиторию, фан-базу?

А вообще я думаю, что у кого-то, кто не связан с автогонками, есть возможность привнести новые идеи, новые перспективы. Полагаю, будет здорово, если придёт кто-то извне. Конечно, с нынешней командой попасть в чемпионат было бы быстрее. Я просто большой поклонник этого вида спорта и вижу возможности принести пользу всему сообществу Формулы-1. Я хочу быть его частью», — приводит слова Ло Daily Star.

Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1: