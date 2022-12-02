Хельмут Марко назвал главного конкурента «Ред Булл» в следующем сезоне Формулы-1

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко ответил на вопрос о главном конкуренте его команды в следующем сезоне Формулы-1.



«Феррари» сильна, но «Мерседес» в целом будет сильнее. Особенно с таким гонщиком, как Льюис Хэмилтон. Он по-прежнему остаётся топ-пилотом. Правда, у «Феррари» также есть очень хороший пилот в лице Леклера, но он всё-таки допускает ошибки.

Останется ли Хэмилтон и в следующем году без побед на Гран-при? К сожалению, боюсь, что нет. «Мерседес» боролся с нами на протяжении всего года. Они по-прежнему не на одном уровне с нами, однако у них будет больше времени для работы в аэродинамической трубе. Но я не очень беспокоюсь», — приводит слова Марко Sport Bild.

Льюис Хэмилтон гоняет по улицам японского города: