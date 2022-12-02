Бывший напарник Шварцмана продолжит карьеру в IndyCar

Бывший гонщик Формулы-2 Маркус Армстронг подписал контракт с командой «Чип Ганасси Рейсинг» на сезон-2023, сообщает RaceFans.
Армстронг примет участие во всех дорожных и городских гонках сезона-2023 IndyCar за рулём машины под номером 11. Таким образом, Армстронг выступит в 12 гонках следующего сезона.
«Я в восторге от возможности выступить в серии IndyCar, особенно в команде Чипа Ганасси, потому что это культовый и успешный коллектив. У меня будет исключительная возможность учиться у людей, которые выступали на самом высоком уровне в этом чемпионате. Будучи новозеландцем, я всегда наблюдал за успехами Скотта Диксона в чемпионате с этой командой, так что для меня лично это что-то особенное. Я очень рад принять этот новый вызов», — прокомментировал подписание контракта Армстронг.
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