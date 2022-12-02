Гоночный инженер Пиастри оценил работу Оскара на тестах

Гоночный инженер пилота «Макларена» Оскара Пиастри Том Сталлард оценил работу австралийца на тестах с британской командой.



«Он всё время был невероятно спокоен. Он очень спокоен, зрел и невозмутим. Оскар легко адаптируется, и пока впечатляет то, как он смог скоординировать свои действия и работать на торможениях и в поворотах, чтобы получить максимум от машины. Он смог добиться большого прогресса, и, думаю, теперь он чётко понимает, что нужно машине. Он смог эффективно поработать, и мы рады этому», — приводит слова Тома Сталларда пресс-служба «Макларена».



Напомним, Пиастри в составе коллектива заменит в следующем сезоне Даниэля Риккардо, который, в свою очередь, продолжит карьеру в роли третьего пилота «Ред Булл».