Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Гоночный инженер Пиастри оценил работу Оскара на тестах

Гоночный инженер Пиастри оценил работу Оскара на тестах
Комментарии

Гоночный инженер пилота «Макларена» Оскара Пиастри Том Сталлард оценил работу австралийца на тестах с британской командой.

«Он всё время был невероятно спокоен. Он очень спокоен, зрел и невозмутим. Оскар легко адаптируется, и пока впечатляет то, как он смог скоординировать свои действия и работать на торможениях и в поворотах, чтобы получить максимум от машины. Он смог добиться большого прогресса, и, думаю, теперь он чётко понимает, что нужно машине. Он смог эффективно поработать, и мы рады этому», — приводит слова Тома Сталларда пресс-служба «Макларена».

Напомним, Пиастри в составе коллектива заменит в следующем сезоне Даниэля Риккардо, который, в свою очередь, продолжит карьеру в роли третьего пилота «Ред Булл».

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022