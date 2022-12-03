Брандл предположил, в чём проблема руководителей «Феррари»

Бывший пилот Формулы-1, ныне комментатор Sky Sports Мартин Брандл предположил, что проблема последних руководителей «Феррари» в том, что все они были слишком открыты для итальянских медиа.
«Быть руководителем «Феррари» — хорошая работа, но тут ещё нужно говорить на итальянском. Вообще, отчасти проблема «Скудерии» заключается именно в этом. Если посмотрим в прошлое, то обратим внимание, что последние значимые успехи «Феррари» были достигнуты, когда у них были француз Жан Тодт, британец Росс Браун, южноафриканец Рори Бирн… Может быть, это то, что им нужно. Руководитель, который не будет столь открыт для итальянских СМИ», — приводит слова Брандла Autosport.
Ранее стало известно, что «Феррари» приняла отставку Маттиа Бинотто, который покинет пост руководителя команды 31 декабря.
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