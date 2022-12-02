Брандл: расставание «Феррари» с Бинотто выглядит странно

Комментатор Sky Sports и бывший пилот Формулы-1 Мартин Брандл высказался об уходе Маттиа Бинотто с поста руководителя «Феррари», назвав эту ситуацию «немного странной».

«В «Феррари» ты работаешь на страну, а не просто на команду. Они потеряли своего главного технического директора и босса команды, так что если они не найдут ему в скором времени очень хорошую замену, то вся эта ситуация будет выглядеть немного странно. Но имеем то, что имеем», — приводит слова Брандла Motorsport.

Напомним, ранее стало известно, что итальянская команда приняла отставку Бинотто. В «Скудерии» он проработает до 31 декабря. Сообщалось, что его могут заменить Бенедетто Винья, Фредерик Вассёр, Мониша Кальтенборн и некоторые другие специалисты.

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