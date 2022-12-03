«Ред Булл» правильно понял новые правила». Хорнер объяснил причину успеха в сезоне-2022

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, что, по его мнению, стало одной из причин успеха австрийской команды в минувшем сезоне Формулы-1.



«Ред Булл» просто правильно понял и принял новые правила, вот и всё. Учитывая тот факт, что мы едва ли не последними начали работать над новой машиной, наша команда проделала отличную работу, представив конкурентоспособный болид. После самых значительных изменений правил за последние 40 лет мы сначала серьёзно отставали и вряд ли возможно было предположить, что произойдёт дальше», — приводит слова Хорнера Autosport.



В минувшем сезоне пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен досрочно завоевал чемпионский титул, а его напарник Серхио Перес занял третье место в общем зачёте пилотов. Также «Ред Булл» впервые за восемь лет выиграл Кубок конструкторов.